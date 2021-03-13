Elektronik atıkların geri dönüşümüme katkısı

Teknoloji artık hayatımızın değişmez bir parçası. Tam da burada geri dönüşüm kritik bir önem taşıyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer NTV canlı yayınında elektronik atıkların geri dönüşümünün ekonomilere sağladığı katkıyı anlattı. 2019 yılında dünyadaki e-atıkların yüzde 17'sinin dönüştürülebildiğini söyleyen Dinçer, atıkların toplam değerinin 57 milyar dolar olduğunu bu rakamın 10 milyar dolarının ekonomiye kazandırıldığı bilgisini paylaştı. Her evde ortalama 200 kilogram bakır madeninin yer aldığına dikkati çeken Aydın Dinçer, "200 kilogram bakırın geri dönüşümü ile 9 bin 600 lira değerinde maden ekonomiye dönebilir" değerlendirmesini yaptı. Bir tonluk cep telefonunun geri dönüşümünün 172 bin 500 liralık bir değer sahip olduğunu bildiren Dinçer, 1 ton televizyonun 31 bin 400 lira, 1 ton bilgisayarın 162 bin liralık bir dönüşüm değerine sahip olduğunu ifade etti.
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ntv.com.tr 13.03.2021 - 12:13| Son Güncelleme : 13.03.2021 - 12:29
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