Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar hız kazanıyor

Türkiye'nin ilk katenersiz tramvay hattı olan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu, hattın 2020 yılı sonu itibarıyla bitebileceğini söyledi. (Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)

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