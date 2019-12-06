Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar hız kazanıyor
Türkiye'nin ilk katenersiz tramvay hattı olan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu, hattın 2020 yılı sonu itibarıyla bitebileceğini söyledi. (Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
06.12.2019 - 17:48| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 17:49
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