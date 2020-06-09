Emlak Konut kampanyasında 7 günde 3 bin konut satıldı
Kamu bankalarının konut kredi paketine ilgi yüksek. Kredi paketinin devreye alınması sonrası Emlak Konut’un başlattığı kampanyada 7 günde 3 bin konut satıldı. Ödemelerin iki yıl ertelendiği kampanyaya GYODER, KONUTDER ve İNDER gibi dernekler de katılacak.
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NTV 09.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 14:08
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