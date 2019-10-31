En iyi tasarruf aracı nedir? (31 Ekim Dünya Tasarruf Günü)

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü ilk olarak 1924 yılında İtalya'da yapılan bir bankacılık kongresinde ortaya çıktı. O günden bugüne pek çok ülkede kutlanıyor. Türk halkının yalnızca yüzde 13'ü tasarruf yapıyor. Tasarrufu olmayanlar içinde yakın gelecekte tasarruf planı yapanların oranı ise yüzde 26. Tasarruf yapmayanların ana gerekçesi yeterli gelirlerinin olmaması. Geri Sayım'da bugün, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, konuya ilişkin soruları yanıtladı. En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyledi.