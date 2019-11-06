Esnafa işsizlik maaşı geliyor

"Esnaf Ahilik Sandığı" kurulması için prim toplanmasına 1 Ocak 2020'de başlanıyor. 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda işsizlik sigortası fonunun gelirlerine esnaf ahilik sandığı için toplanacak primler de dahil edildi. Yılbaşından itibaren prim ödemeye başlayacak olan esnaf, 2023 yılından itibaren herhangi bir şekilde işsiz kaldığında sandıktan işsizlik maaşı almaya başlayacak. Sandık için esnaftan asgari ücretin yüzde 2'si oranında prim alınacak. Devlet de yüzde 1 katkı sağlayacak. Sandık için primler her ay sosyal güvenlik primiyle birlikte SGK tarafından tahsil edilecek. Ödenen primler gider olarak gösterilebilecek.
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