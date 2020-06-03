Ev fiyatları ilk günden yükseldi

Yeni kredi destek paketi için ilk başvurular başladı. Düşük faizli konut sahibi olmak isteyenler bankaların önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı fırsatçılar ise kredi kullanımları daha başlamadan evlerin fiyatlarını yükseltti. Taşıt ve çeyiz kredisi için başvurularsa cuma günü başlayacak.
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NTV 03.06.2020 - 08:28| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 08:39
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