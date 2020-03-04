Evde çalışayım derken işinizden olmayın!

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok şirket corona virüs salgını nedeniyle evden çalışmayı gündemine alıyor. Şirketlerin hukuki anlamda dikkat etmesi gerekenler var. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, ntv.com.tr'nin "İstediğim zaman evden çalışabilir miyim? İşe gitmek gelmek beni yoruyor, evde çalışmaya başlasam ne olur? Evde çalışırken geçirilen kaza iş kazası mıdır?" sorularına yanıt verdi.
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04.03.2020 - 12:18| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 16:33
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