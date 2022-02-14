Evdeki altın sisteme nasıl kazandırılacak?

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması içi hafta sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni bir altın sistemi açıkladı. Peki altın sahipleri bu sisteme dahil olmak isterlerse ne yapmaları gerekiyor? NTV yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem yeni sistemin farkını, hem de katılmak için yapılması gerekenleri anlattı. (Haber:Osman Terkan)
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