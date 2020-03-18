Evden çalışma hakkında bilinmesi gerekenler

Corona virüs salgını için önlem alan işyerleri, çalışanlarının bir kısmını eve göndererek "evden çalışma" sistemine geçti. Bu, Türkiye için yeni bir durum. Çalışanın da işverenin de kafası karışık. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV'ye Sorun'da en çok merak edilen soruları yanıtladı.

NTV Haber 18.03.2020 - 15:44 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 16:16

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