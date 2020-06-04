Evden çalışmaya devam edilebilir mi? (Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı)
Corona virüs sürecinde hayata geçen kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, evden çalışma gibi pekçok uygulama devam ediyor. Ancak normalleşmeye geçiş süreci ile birlikte çalışma hayatı da yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Pandemi sürecinde çalışma hayatı ile ilgili gelen soruları TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı.
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NTV 04.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:27
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