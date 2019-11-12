Eylülde başlayan av sezonu kısır geçiyor: Balık fiyatları neden düşmüyor?
Av sezonu eylülde açıldı ancak balıkçılar umduğunu bulamadı. Balığın az olduğundan şikayetçiler. Böyle olunca da balık fiyatları yüksek seyrediyor. NTV ekibinden Özgür Yılmaz, konuyu İÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Bayram Öztürk ile konuştu.
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