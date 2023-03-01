EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
Uzun süredir gündemde olan ve milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.