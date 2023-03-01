EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Uzun süredir gündemde olan ve milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.

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