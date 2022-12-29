EYT düzenlemesinde madde madde merak edilenler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Düzenleme kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı kazananlar ne zaman başvuru yapacak? EYT ile emekli olanların kıdem tazminatı ödemelerinde nasıl bir yol izlenecek? EYT düzenlemesinde merak edilenleri NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlattı.
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