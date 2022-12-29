EYT kararı sonrası SGK’da yoğunluk

Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde son haftalarda yoğunluk artmıştı. Askerlik ve doğum borçlanması yılbaşından sonra zamlı olacağı için son iki günde yığılmalar daha da arttı. Dün akşamki karar sonrası SGK Unkapanı merkezindeki yoğunluğu NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu aktardı.
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