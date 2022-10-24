Fabrikada yenilenen ikinci el araçta fiyat ne olacak?
İkinci el araçlar artık yenilenebilecek... Bir otomobil markası gelecek yıldan itibaren ikinci el araçları fabrikasında yenileyecek. NTV yayınına katılan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, araçlarda hangi işlemlerin yapılacağı ve yenilenen araçların fiyatlarının ne olabilceği konularında bilgi verdi.
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