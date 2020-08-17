Facebook'tan İstanbul'daki KOBİ'ler için destek programı

Facebook, bugün yaptığı bir açıklama ile Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik, toplamda 7 milyon TL değerinde bir hibe programını hayata geçirdiğini duyurdu. Facebook’un geçtiğimiz aylarda başlattığı ve 30’dan fazla ülkede yer alan, 30 bin KOBİ’ye 100 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdiği hibe programının, Türkiye ayağından faydalanmak isteyenler ne yapmalı, nereye başvurmalı? Ayrıntıları NTV ekranında Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş anlattı.

NTV Haber 17.08.2020 - 14:57 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 15:14

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