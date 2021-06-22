Ferit Şahenk, Katar Ekonomik Forumu'nda yeni dönemi anlattı
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, Devlet ve Hükümet başkanları ile küresel iş dünyasının önde gelen isimleri ve kanaat önderlerinin katıldığı, Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu. Şahenk, Bloomberg tarafından online olarak düzenlenen forumda pandeminin tüm dünyanın iş yapma şeklini ve düşünce yapısını değiştirdiğini söyledi. Şahenk, yüksek teknoloji kullanımı ve inovasyonun fark yarattığını vurguladı.
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NTV 22.06.2021 - 14:21| Son Güncelleme : 22.06.2021 - 15:05
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