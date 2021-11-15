Figen Ayan, MedCruise Birliği'nin ilk Türk başkanı oldu
Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, 59. genel kurulda Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise Başkanı olarak seçildi. 3 yıl boyunca, Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birliğin başkanlığını yapacak olan Figen Ayan, NTV Finans Kafe'de Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtladı.
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Haberler 15.11.2021 - 15:48| Son Güncelleme : 15.11.2021 - 16:08
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