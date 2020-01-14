Fırın ve pasta ustaları yetişiyor (Ücretsiz kurslara 16 yaş üstü herkes başvurabiliyor)

Yeni bir meslek edinmek veya mesleğinde kendini geliştirmek isteyenler İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'ndaki eğitimlere katılıyor. Ekmek yapımından, pizzacılığa, farklı seviyelerde pastacılığa kadar fırıncılık ve pastacılık sektörünün her noktasına kalifiye eleman yetiştiren kurslarda eğitim ücretsiz. İşte ayrıntılar... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)

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