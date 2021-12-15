Fiyatı arttıkça küçülüyor: Yarımdan sonra çeyrek gram altın

Bu yılın en hızlı yükselen yatırım araçlarından biri de altın. Dolardaki artışla birlikte gram altın 800 liranın üzerine çıktı, çeyrek altın ise 1500 liraya yaklaştı. Hediye olarak altın takmak isteyen vatandaşlar zorlanmaya başlayınca kuyumcular çareyi "çeyrek gram altın" çıkarmakta buldu.

Haberler 15.12.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 17:10

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