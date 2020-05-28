Futbol kulüpleri çıkmazda: Süper Lig'in toplam borç yükü 15 milyar TL
Süper Lig'de 12 Haziran'da topbaşı yapılacak mı? Futbol Federasyonu bugün toplandı. Nihai karar açıklanacak. Bu yıl salgın nedeniyle Süper Lig'de futbol kulüpleri önemli gelir kayıpları yaşıyor. Sponsorluklar bitiyor, maç günü geliri kalmadı, yayıncı kuruluş mart ayından beri ödeme yapmıyor. Ekonomi Gazetecisi ve Yazar Ceyhun Kuburlu, NTV canlı yayınında konuya ilişkin son durumu anlattı.
Abone ol
Paylaş
28.05.2020 - 12:53| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 13:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.