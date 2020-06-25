Galataport'ta sona yaklaşılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan başlayıp Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzunan Beyoğlu Kültür Yolu projesindeki son durumu anlattı. "Galataport emsalsiz bir proje, amacımız oraya gelen turistleri Taksim'e yönlendirebilmek" dedi. Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yıl sonuna kadar biteceğini de söyledi.
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NTV 25.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 14:51
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