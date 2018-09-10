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Gıdada hileye ilk hapis cezası
10.09.2018 - 13:10

Türkiye'de ilk kez yağda tahşiş suçuna para değil hapis cezası verildi. Böylece "hileli gıda" cezalarında yeni bir dönem başladı. Gaziantep’te ayçiçeği yağına soya yağı karıştırdığı tespit edilen bir firmanın sahibi, 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ve bilirkişinin, net bir şekilde tüketici yanında yer aldığına dikkat çeken sektör temsilcileri, kararın gıda güvenliğiyle ilgili davalarda da emsal olmasını bekliyor.

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