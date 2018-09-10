Gıdada hileye ilk hapis cezası

Türkiye'de ilk kez yağda tahşiş suçuna para değil hapis cezası verildi. Böylece "hileli gıda" cezalarında yeni bir dönem başladı. Gaziantep’te ayçiçeği yağına soya yağı karıştırdığı tespit edilen bir firmanın sahibi, 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ve bilirkişinin, net bir şekilde tüketici yanında yer aldığına dikkat çeken sektör temsilcileri, kararın gıda güvenliğiyle ilgili davalarda da emsal olmasını bekliyor.
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