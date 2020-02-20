Gram altın fiyatlarında tarihi zirve: Altın fiyatları yükselecek mi?
Corona virüsün tetiklediği küresel riskler 'güvenli liman' altın fiyatlarında hızlı yükselişlere neden oluyor. Dün 1600 doları aşan spot altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1612 dolar ile son 7 yılın zirvesini gördü. Gram altın 316 TL'ye kadar yükseldi. Geri Sayım'da bugün TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi.
20.02.2020 - 09:42| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 09:55
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