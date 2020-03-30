Gram altın fiyatlarında tarihi zirve: Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları gündemde merak edilen konular arasında. Küresel piyasalarda artan oynaklıklar ve belirsizlik güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında yükselişe neden olurken gram altın da 342 lira ile rekor kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi.
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30.03.2020 - 14:56| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 15:08
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