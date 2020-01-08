Gram altında yeni zirveler (ABD-İran gerilimi altını yükseltiyor)
İran'ın, Irak'ta bulunan iki ABD üssüne füze saldırısı sonrası küresel risklerin artması ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler altın fiyatlarını yine yukarı taşıdı. Dolar/TL bankalararası piyasada 5,98 civarında hareket ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de, güne yüzde 1,46 azalışla 110.960,81 puandan başladı. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamanın sakin tonda olmasına karşın, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasının izlenmesi gerektiğini kaydederek, artan petrol ve altın fiyatlarının Türk Lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi. Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan piyasalarda son durumu değerlendirdi.
08.01.2020 - 10:20| Son Güncelleme : 08.01.2020 - 10:44
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