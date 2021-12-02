Hak-İş Genel Başkanı Arslan NTV'ye konuştu: Asgari ücrette vergi yükü azaltılmalı
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücret konusunda beklentilerini NTV'ye anlattı. Asgari ücretin bir kişiye göre değil 4 kişilik bir aileye göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Arslan, "Vergi yükü de azaltılmalı" dedi.
Abone ol
Paylaş
Haberler 02.12.2021 - 16:20| Son Güncelleme : 02.12.2021 - 16:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.