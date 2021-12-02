Hak-İş Genel Başkanı Arslan NTV'ye konuştu: Asgari ücrette vergi yükü azaltılmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücret konusunda beklentilerini NTV'ye anlattı. Asgari ücretin bir kişiye göre değil 4 kişilik bir aileye göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Arslan, "Vergi yükü de azaltılmalı" dedi.

Haberler 02.12.2021 - 16:20 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 16:26

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