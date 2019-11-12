Hamsi fiyatları neden düşmüyor? (Geçen hafta 7 liradan satılıyordu şimdi 15 lira)
Karadeniz'de hamsi bol olmasına rağmen fiyatlar yeterince düşmüyor. Hamsinin kilosu İstanbul'da halen 15 lira ile 30 lira arasında satılıyor. Fiyatların düşmemesinin ise iki nedeni var. İşte ayrıntılar...
12.11.2019 - 11:43| Son Güncelleme : 12.11.2019 - 11:45
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