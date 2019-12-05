Hangi cihaz ne kadar elektrik harcıyor? (Bu cihazları kullanırken dikkat!)
Kış aylarında evlerdeki doğalgaz tüketimi yüzde 186 artıyor. Kışın, doğalgaz kullanımına da, elektrik kullanımına da faturalar nedeniyle daha bir dikkatli yaklaşıyoruz. Peki kışın evde hangi cihaz ne kadar elektrik harcıyor? En çok kullanılan ısıtıcı, en maliyetli olan ütü. Melda Yücel Kocaalp canlı yayında ayrıntıları anlattı.
05.12.2019 - 15:33| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 15:35
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