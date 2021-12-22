Hesabını TL'ye çevirene destek

Merkez Bankası, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı.Kur farkından kaynaklı ödeme bir kereye mahsus uygulanacak. Kur farkından kaynaklı ödeme bir kereye mahsus uygulanacak. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen kararı değerlendirdi.
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NTV Haber 22.12.2021 - 00:12| Son Güncelleme : 22.12.2021 - 00:18
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