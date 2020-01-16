Hileli ürün listesinde zeytinyağı başı çekti (Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?)
Gıda sektöründe yaşanan hileli ya da sahte ürün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklaması ile tartışma konusu oldu. Sahte ya da hilenin en yoğun olduğu zeytinyağı sektörü de bu tartışmaların odağında. İncelenen ürünlerin ise çoğunda ucuz olmasından dolayı tercih edilen pamuk yağı var. Peki gerçek zeytinyağı nasıl olur? İşte yanıtı... (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun, NTV Haber)
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