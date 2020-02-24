Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı: Gerçek değeri ölçmek için TÜİK'le ortak çalışma yapıyoruz

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Aycı, "Hizmet ihracatı görünenden daha yüksek. Gerçek değeri ölçmek için TÜİK ile ortak çalışma yapıyoruz" dedi.

NTV Haber 24.02.2020 - 11:18 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 12:20

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