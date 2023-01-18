Hong Konglu Peninsula 14 Şubat'ta Galataport'taki otelini açıyor
Dünyanın önde gelen lüks otellerinden Peninsula, Türkiye’deki ilk otelini 14 Şubat'ta Galataport İstanbul'da açıyor. Boğaz kenarında 4 ayrı bölümden oluşan ve 300 milyon euro yatırımla kurulan otel, 700 çalışana istihdam sağlayacak. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)
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