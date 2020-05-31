İç hat uçuşları yarın başlıyor (Normalleşme sürecinde uçaklarda alınan yeni kurallar)

Türk Hava Yolları yarın iç hat uçuşlarına başlıyor. Havalimalanlarında da virüs önlemleri kapsamında yepyeni bir düzen olacak. Yolculuk için HES kodu almak ve maske kullanmak şart. Uçağa el bagajı alınmayacak. Sosyal mesafe için işaretlemeler de yapıldı.

NTV 31.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 13:10

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