İETT'nin kadın şoförleri direksiyon başında

İETT'nin kadın şoförleri artık istanbul yollarında. Sınavlarda başarı gösteren ve 3 aylık eğitime tabi tutulan 9 kadın şoför, farklı hatlarda göreve başladı. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)

25.02.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 12:13

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER