İGA CEO'su Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na gelen eleştirileri NTV'de yanıtladı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, NTV Finans Kafe programında, Melda Yücel Kocaalp'e konuk oldu. "Büyük taşınma"dan bugüne İstanbul Havalimanı'nı değerlendirdi. Yapılan son eleştirilere canlı yayında yanıt verdi.

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