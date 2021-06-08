İkinci el otomobil fiyatları artıyor mu?

İkinci el otomobil piyasası mayıs ayındaki 17 günlük kapanma ve haftasonu yasakları ile hareketsiz bir dönem geçirdi. NTV canlı yayınına katılan EBS Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Erol Şahin, 1 Haziran’dan sonra piyasada bir kıpırdanma var mı? İkinci elde fiyatlar artıyor mu? sorularının yanıtlarını verdi.

NTV 08.06.2021 - 15:43 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 16:41

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