İkinci elde satışların bu yıl rekor kırması bekleniyor

İkinci el araç fiyatları ocak ayında yüzde 40'a yakın zamlandı. Buna rağmen satışlar hız kesmiyor çünkü piyasada sıfır araç bulunamıyor. En yüksek talep ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde. İşte ayrıntılar...

26.02.2020 - 14:13 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 14:19

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