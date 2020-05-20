Ilısu'da elektrik üretimi başladı

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı türbininden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle hizmete alındı. Törende konuşan Erdoğan, ''Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte bu muhteşem eserdir'' dedi.

NTV 20.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 09:08

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