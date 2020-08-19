İlk yerli güneş paneli fabrikası bin 400 kişiye istihdam yaratacak

Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, NTV ekibinden Celal Çamur'un sorularını yanıtladı.

19.08.2020 - 13:06 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 13:19

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