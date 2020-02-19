İnternetten altın alacaklar dikkat! (Altında gramaj oyunu)
Ucuz diye internetten alınan altının normalden daha hafif olabildiği ortaya çıktı. Bazı indirimli altınlarda kandırılma tehlikesi var. Peki internetten altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte yanıtı... (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Sedat Kılıç, Star Haber)
NTV 19.02.2020 - 09:29| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 09:47
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