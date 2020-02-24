İptale karşı sigortalı düğün

Türkiye'de her 10 düğünden 2'si öngörülemeyen nedenlerden dolayı iptal ediliyor. Düğün için yapılan masraflar da haliyle boşa gitmiş oluyor. Böylesine kötü tecrübelerin telafisi için sigorta şirketleri, evlenecek çiftlere düğün sigortası seçeneği sunuyor. İptal edilen düğünlerde gelinlikten damatlığa, pastadan takıya tüm masraflar güvence altına alınıyor.

NTV Haber 24.02.2020 - 20:00 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 20:46

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