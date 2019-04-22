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İran petrolüne muafiyet kalkıyor mu?
22.04.2019 - 09:48

ABD, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere tandığı İran'dan petrol ithalatı muafiyetine son verecek. Kararı Dışişleri Bakanı Michael Pompeo’nun bugün açıklaması bekleniyor. ABD, kasım ayında İran'a karşı yaptırımları yürürlüğe koymuş, aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye 6 ay süreyle muafiyet tanımıştı. Muafiyet süresi 2 Mayıs'ta doluyor. Uzmanlar, ABD'nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini kaydetti. Petrol fiyatlarının 70-73 dolar seviyesinde tutunmasına yardımcı olduğuna işaret edildi. Ayrıntıları NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam aktardı.

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