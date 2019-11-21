İş dünyası plastik tüketimine karşı güçlerini birleştirdi

İş dünyası, plastik tüketimini azaltmak için harekete geçti. 26 şirket biraraya geldi ve 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirleyeceklerini açıkladı. Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) plastik kirliliğine karşı ortak mücadele için, "İş Dünyası Plastik Girişimi"ni kurdu. Yıl sonunu kadar 100 firmanın, bu girişime destek vermesi amaçlanıyor. (Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR