İş dünyasından ekonomi yönetimine destek

Finansal piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan hareketlilik sonrası iş dünyasından ekonomi yönetimine destek geldi. Corona virüs sürecinde ekonomide açıklanan tedbirlerle başarılı bir mücadele verildiğini söyleyen iş dünyası temsilcileri, "Bizim Türkiye'ye olan güvenimiz tam" mesajı verdi.

10.08.2020 - 15:22 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 15:23

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