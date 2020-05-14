İşçi ve işveren konfederasyonları "çalışma hayatında normalleşme dönemi" taleplerini açıkladı
İşçi ve işveren örgütleri, ortak bir bildiri yayınladı ve virüs salgını sonrasındaki normalleşme dönemi için taleplerini açıkladı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK, üç ay için uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneğinin 2020 yılı boyunca devam etmesini istedi. Ve "Uygulamadan tüm çalışanlar yararlansın" talebini gündeme getirdi.
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