İşçi ve işveren konfederasyonları "çalışma hayatında normalleşme dönemi" taleplerini açıkladı

İşçi ve işveren örgütleri, ortak bir bildiri yayınladı ve virüs salgını sonrasındaki normalleşme dönemi için taleplerini açıkladı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK, üç ay için uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneğinin 2020 yılı boyunca devam etmesini istedi. Ve "Uygulamadan tüm çalışanlar yararlansın" talebini gündeme getirdi.

NTV 14.05.2020 - 13:00

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