İşçinin gözü kulağı Ankara'da: 2020 yılı asgari ücreti bu hafta belirlenecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Bu hafta yapılacak görüşmelerin ardından asgari ücret netleşecek. Üç işçi konfederasyonunun belirlediği alt sınır 2 bin 578 lira. İşte ayrıntılar...

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