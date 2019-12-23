İşçinin gözü kulağı Ankara'da: 2020 yılı asgari ücreti bu hafta belirlenecek
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Bu hafta yapılacak görüşmelerin ardından asgari ücret netleşecek. Üç işçi konfederasyonunun belirlediği alt sınır 2 bin 578 lira. İşte ayrıntılar...
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