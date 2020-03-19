İsmail Gülle, virüs zararına karşı ekonomi paketini değerlendirdi: En çok maden sektörü etkilendi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini bu sabah Geri Sayım'da değerlendirdi. Gülle, "Bütün üreten sektörler etkilendi ama en çok maden sektörü etkilendi. Şu anda morale ve desteğe ihtiyaç var. KGF desteği önemli bir destek" dedi.
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19.03.2020 - 09:23| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:32
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