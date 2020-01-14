İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

İstanbul Havalimanı'nda 'uyku kabini' kabini uygulaması başlatıldı. Uyku kapsülünde bir saat geçirmenin bedeli ise 9 euro yani yaklaşık 60 Türk Lirası... Eğer kapsülde rahat bir uyku için battaniye ve yastık talep ederseniz bu ücret 72 liraya kadar çıkabiliyor. Kabinleri şimdilik günde yaklaşık 15 kişi kullanıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Çağrı Ulu Kamera: Hasan Kayıkçı, Star Haber)

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