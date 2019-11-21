İstanbul'da ara tatil yoğunluğu: Müzelere akın ettiler

Karnesiz ilk ara tatilde İstanbul’da şehir trafiğini kilitledi, müzelerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bahar havasında geçen kasım tatilinde veliler, çocuklarını aldı, şehir gezisine çıktı. NTV ekibinden Baran Bila, o yoğunluğu takip etti. İşte ayrıntılar...

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